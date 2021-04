Janusz Cieszyński znów będzie pracować dla rządu. Powołał go premier

Janusz Cieszyński wraca do pracy dla rządu. Premier Mateusz Morawiecki powołał go do Rady do Spraw Cyfryzacji. Cieszyński przez dwa lata będzie wiceprzewodniczącym Rady.

Share

Janusz Cieszyński wróci do pracy dla rządu Źródło: EASTNEWS , Fot: Zbyszek Kaczmarek/REPORTER