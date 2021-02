Respiratory od handlarza bronią. Firma E&K ujawniła stan finansów

Do złożenia rozliczenia przymusił właściciela firmy Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku. Z dokumentów wynika, że firma zakończyła 2019 rok sumą bilansową w wysokości 5 182 804 złotych. Zysk nie był okazały i wyniósł 94 tys. zł. To i tak lepiej aniżeli stan na koniec 2018 roku, gdzie lubelska firma wykazała się sporą stratą – ponad 208 tysięcy na minusie.

Przypomnijmy, o firmie handlarza bronią zrobiło się głośno wiosną ubiegłego roku. Sprawa dotyczyła umowy, którą podpisało z nim Ministerstwo Zdrowia. Kontrakt dotyczył kupna 1 241 respiratorów, a jego wartość szacowano na 200 mln zł. Firma dostarczyła jednak tylko 200 sztuk urządzeń, z czego 50 było niezgodnych z ustaleniami. Co więcej, większa część kwoty, ok. 130-150 mln, na konto spółki handlarza bronią trafiła w dniu podpisania kontraktu.

Sprzęt miał trafić do resortu do końca czerwca, ale tak się nie stało. W związku z niedotrzymaniem terminu umowy ministerstwo odstąpiło od jej realizacji. Na E&K nałożono kary umowne w wysokości 10 proc. całego zamówienia i 0,2 proc. za każdy dzień zwłoki za opóźnienie dostawy. Śledztwo ws. zakupu respiratorów prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Do sprawy odniósł się również były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który w imieniu resortu podpisywał umowę . - Nikt nie przyprowadzał tego człowieka do ministerstwa. Przesłał ofertę podobnie jak setki innych podmiotów. Te oferty były oceniane z udziałem CBA i stąd taki wybór - poinformował.

Cieszyński stwierdził również, że bezpodstawne są także zarzuty o to, że wybrana firma nie przeprowadziła wcześniej żadnych transakcji dotyczących sprzętu medycznego. - To jest firma, która w ubiegłym roku uczestniczyła w transakcjach ze sprzętem medycznym i takimi informacjami wtedy dysponowaliśmy - przekonywał. - W momencie podpisania umowy mieliśmy informacje, że ta firma uczestniczyła w transakcjach ze sprzętem medycznym na potrzeby walki z COVID-19 - powiedział polityk na antenie Polsat News.

Z kolei pytany przez TVN 24 mówił: - Zajęto może nie połowę kwoty, ale prawie 6 milionów euro. Ja i tak bym to wpłacił do ministerstwa, bez sensu takie postępowanie. W Polsce znajduje się ponad 450 respiratorów, które muszę sprzedać. I kiedy je sprzedaję, to spłacam. Nie jest to mój rynek, nie chciałem się tym zajmować. Natomiast kiedy ministerstwo tego nie wzięło, to nie mam innego wyjścia. To są te respiratory, których ministerstwo nie odebrało – twierdzi Izdebski.