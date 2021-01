Podpisał umowę na respiratory od handlarza bronią. Komentuje oświadczenie Kaczyńskiego

Janusz Cieszyński był gościem "Wydarzeń" na antenie Polsat News. Były wiceminister zdrowia udzielił komentarza do oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził w nim, że za zakupem respiratorów od handlarza bronią stał brak jakichkolwiek zastrzeżeń do tej transakcji ze trony służb specjalnych.

- To jest potwierdzenie tego, co mówiliśmy z panem prof. Szumowskim od samego początku tej sprawy. Informacje o konkretnych zakupach były dostępne na stronie internetowej, więc nie było tu żadnej sensacji - mówił. - Od samego początku mówiliśmy też o tym, że pracowaliśmy z CBA i mając to wsparcie byliśmy przekonani, że tę transakcję da się zrealizować - dodał.