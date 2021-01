Jarosław Kaczyński nie widzi nadużyć. Posłowie Szczerba i Joński pokazują dowody

Wystąpienie posłów Koalicji Obywatelskiej to odpowiedź na oświadczenie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego . Jako przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych stwierdził, że w sprawie zakupu respiratorów od firmy E&K nie ma przesłanek wskazujących na możliwość nadużyć, działań korupcyjnych. Powołał się przy tym na rekomendacje służb specjalnych dotyczące transakcji.

- Niech wicepremier Jarosław Kaczyński nie zastępuje prokuratury. Śledztwo się toczy. Naszym zdaniem takie oświadczenie to próba wywarcia presji na prokuraturę, by nie zajmowała się sprawą - mówi WP Michał Szczerba, który wraz z Dariuszem Jońskim złożyli trzy zawiadomienia do prokuratury w sprawie zakupu respiratorów. 5 stycznia otrzymali zapewnienie, że śledztwo trwa nadal.