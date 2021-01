Respiratory od handlarza bronią. Sąd ma problemy z firmą lubelskiego biznesmena

Zobacz też: Paweł Mucha i "kontrowersyjne przejście". Rzecznik prezydenta: inne obowiązki publiczne

Kontrakt podpisany. Urządzeń brak

Całość kontraktu podpisanego przez resort zdrowia opiewała na ok. 200 mln złotych. Jeszcze w dniu podpisania umowy na konto firmy E&K trafiło 35 milionów euro przedpłaty (ok. 150 mln zł). Izdebski obiecywał, że dostawy sprzętu rozpocznie jeszcze w kwietniu, mimo że wcześniej nie sprzedawał tego typu urządzeń. Umowa miała być zrealizowana do końca czerwca.

Afera z respiratorami. Resort zawiadamia Prokuratorię Generalną

Z kolei pytany przez TVN 24 we wtorek mówił: - Zajęto może nie połowę kwoty, ale prawie 6 milionów euro. Ja i tak bym to wpłacił do ministerstwa, bez sensu takie postępowanie. W Polsce znajduje się ponad 450 respiratorów, które muszę sprzedać. I kiedy je sprzedaję, to spłacam. Nie jest to mój rynek, nie chciałem się tym zajmować. Natomiast kiedy ministerstwo tego nie wzięło, to nie mam innego wyjścia. To są te respiratory, których ministerstwo nie odebrało – twierdzi Izdebski.