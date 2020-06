Respiratory za 200 mln. Ministerstwo Zdrowia kupiło je od współpracownika SB?

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". Dziennik jeszcze na początku czerwca napisał, że spółka E&K to producent motolotni oraz organizator lotów w trudno dostępne rejony świata. Jej właścicielem jest Andrzej Izdebski, który w przeszłości zamieszany był w nielegalny handel bronią. ONZ wpisało go na czarną listę za jej przemyt.

Zdaniem "Gazety Wyborczej" kwota za jeden respirator od firmy z Lublina jest ogromna". Za 1,2 tys. aparatów ministerstwo zapłaciło 44,5 mln euro, czyli blisko 200 mln zł. To średnio 165 tys. zł za sztukę. Dla porównania respirator firmy Draeger kosztują 70-90 tys. zł. Dostawy miały zacząć się w kwietniu, a zakończyć w czerwcu. Według szefa resortu Łukasza Szumowskiego pierwsza partia respiratorów jest już w Polsce, a kolejne dotrą jeszcze w tym miesiącu. "Są to respiratory renomowanego producenta, z wszystkimi gwarancjami", mówił.

GW: trwają spekulacje jak to możliwe, że służby nie miały zastrzeżeń

Obecnie trwają spekulacje jak to możliwe, że służby nie miały zastrzeżeń do wartego 200 mln zł kontraktu. "Z informacji lubelskiego IPN wynika, że 25 listopada 1977 r. Andrzeja Izdebskiego wytypowano jako współpracownika kontrwywiadu, a 29 czerwca 1978 r. został agentem o kryptonimie "Zygmunt"; zwerbował go funkcjonariusz Witold Wieczorek", podaje dziennik.