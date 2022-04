Tak Putin chciałby wkrótce świętować. Potrzebuje do tego konkretnego terytorium

- Negocjacje zostały przeniesione, na zaproszenie prezydenta Erdogana, do Istambułu. To nabiera troszkę innego znaczenia, bo Turcja jest bardzo zainteresowana dobrą współpracą z Ukrainą i jednocześnie dobrymi stosunkami z Rosją. Jednak nie przywiązywałbym zbyt dużej wagi do tego, co deklarują obydwie strony jeszcze przed podpisaniem jakiekolwiek dokumentu, bo to jest rodzaj pewnej wojny informacyjnej - wskazuje Piekło.