Szydło uderza w Tuska. "Jeździ po kraju i sieje zamęt"

- Donald Tusk przede wszystkim jeździ po kraju i sieje zamęt, mówiąc, że Polska dostanie te pieniądze, jeżeli on będzie premierem, a Platforma Obywatelska będzie rządziła. Wykorzystuje temat pieniędzy unijnych do bieżącej walki politycznej w kraju. Można powiedzieć, że to jest szantaż polityczny: jeżeli my wygramy, to pieniądze będą. Jeżeli nie, to pieniądze będą zablokowane - powiedziała w rozmowie z portalem i.pl była premier, a obecna europosłanka Beata Szydło.