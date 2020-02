Syn Mariana Banasia zatrzymany przez CBA

Syn Mariana Banasia, został zatrzymany - donosi Onet. Choć informację dementował portal tvp.info, sam Jakub B. ją potwierdził.

O zatrzymaniu Jakuba B. donosi Onet. "To nieprawda. Funkcjonariusze CBA nie zatrzymali Jakuba Banasia, syna prezesa NIK" - napisał z kolei portal tvp.info. Sam Jakub B. w rozmowie z Onetem potwierdził, że został zatrzymany. Przyznał, że agenci mają nakaz zatrzymania jego rzeczy oraz przeszukania jego pokoju hotelowego oraz samochodu.

Tego samego dnia CBA przeszukiwało mieszkania Mariana Banasia w Warszawie i w Krakowie oraz mieszkanie jego córki w Krakowie. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych szefa NIK. Pełnomocnik Banasia zapowiedział zażalenie na czynności prokuratury i CBA.

"Zważywszy na treść protokołu kontroli pana Mariana Banasia sporządzonego przez CBA - nie ma podstaw faktycznych i prawnych do przeszukania. Co więcej, mieszkanie prezesa NIK-u chroni immunitet. W takiej sytuacji czynności CBA i Prokuratury Regionalnej w Białymstoku są niedopuszczalne" - tłumaczył w przesłanym WP oświadczeniu pełnomocnik prezesa NIK-u adwokat Marek Małecki.

Afera Mariana Banasia

Przeszukiwanie mieszkań Banasia, zatrzymanie jego syna, zatrzymanie agenta Tomka - wszystko to działania CBA w ciągu jednego dnia. Politycy opozycji mówią o "akcji" . - Nie ma takich przypadków. Chcą coś politycznie przykryć - powiedział w rozmowie z WP Marek Biernacki, były koordynator ds. służb specjalnych .

Dodał, że już wcześniej konsekwencje tego, że Banaś nie podał się do dymisji, czego domagało się PiS, poniósł jego syn. - Stracił pracę. Teraz służby wkraczają do mieszkania córki szefa NIK. Bardzo źle to wygląda - jak próba zastraszenia, zemsty - podkreślił.