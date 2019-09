Afera Mariana Banasia. Tak jego syn robił karierę w banku Pekao

Przy okazji afery z prezesem NIK Marianem Banasiem, wyszło na jaw, że ekspresową karierę w państwowych instytucjach robił jego syn 40-letni Jakub Banaś. Ostatnio pracuje na stanowisku dyrektora i pełnomocnika zarządu banku Pekao SA. Wiele osób nie kryło zaskoczenia pojawieniem się syna urzędnika na tym stanowisku.

Pekao SA to drugi pod względem wielkości bank w Polsce. W grudniu 2016 roku kontrolowane przez państwo PZU i Polski Fundusz Rozwoju podpisały umowę nabycia akcji Pekao od włoskiego UniCredit. Był to jeden z elementów zapowiadanej przez rząd "repolonizacji" sektora bankowego.

Bankiem rządzi człowiek Ziobry

"Kuba, a co o tym myślisz?"

Wróćmy do pracy Banasia juniora w banku. Jest czerwiec 2019 roku. Spotkanie u dyrektora audytu. Uczestniczy w nim kilka osób, w tym ku zaskoczeniu niektórych nikomu wcześniej nieznany 40-letni mężczyzna. To Jakub Banaś, syn prezesa NIK. Okazuje się, że ma objąć stanowisko p.o. dyrektora departamentu zarządzania obrotem gotówkowym. Już wtedy zaczął czuć się pewnie. – Zaczął traktować pozostałych z góry – mówi nam nasz informator.

Kilka dni później ma miejsce podobna narada z udziałem członków zarządu banku i wspomnianym Jakubem Banasiem. W pewnym momencie wiceprezes Michał Lehmann zwraca się do syna prezesa NIK z pytaniem: "Kuba, a co ty o tym myślisz?”. Wtedy Banaś junior sugeruje, że projekt trzeba inaczej poprowadzić. – Zaczął mówić, że autorzy projektu mieli złe dane i że trzeba projekt zrobić od początku – mówi nam osoba znająca kulisy zatrudnienia syna Mariana Banasia.

Według naszych informacji, Banaś miał pełnić najpierw funkcję p.o. dyrektora departamentu zarządzania obrotem gotówkowym, później stanć n czel departamentu obsługi banku. Sugerowano nawet, że może zostać członkiem zarządu. Ale ostatecznie został pełnomocnikiem zarządu. Co ciekawe, doradcą zarządu w w tym samym banku jest brat ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – Witold Ziobry.

Dobra pensja pełnomocnika

Ile wynosi pensja pełnomocnika zarządu? Zdaniem naszego rozmówcy, może być zbliżona do wynagrodzenia dyrektorskiego. A te wynosi w Pekao SA ok. 30 tysięcy złotych. To oczywiście nieoficjalne dane.