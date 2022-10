Svante Pääbo. Laureat nagrody Nobla z medycyny

Svante Pääbo pracę naukową poświęcił badaniom genomów gatunków z gatunku Homo: neandertalczyków oraz denisowian. To właśnie te badania stoją za nagrodą. Jak można przeczytać w uzasadnieniu "Dzięki swoim pionierskim badaniom Svante Pääbo dokonał czegoś pozornie niemożliwego: sekwencji genomu neandertalczyka, wymarłego krewnego współczesnych ludzi. Dokonał także sensacyjnego odkrycia nieznanego wcześniej przedstawiciela gatunku Homo, Denisowianina. Co ważne, Pääbo odkrył również, że nastąpił transfer genów z tych wymarłych homininów do Homo sapiens po migracji z Afryki około 70 000 lat temu. Ten starożytny przepływ genów do współczesnych ludzi ma dziś znaczenie fizjologiczne, na przykład wpływa na reakcję naszego układu odpornościowego na infekcje".