Stracili ponad 900 elitarnych specjalistów. Tego już nie ukryją

Jednostki specjalne GRU

BBC ustaliło że śmierć poniosło 151 żołnierzy sił specjalnych GRU, prawie co czwarty z nich to oficer (22 proc.). Według Michaela Kofmana eksperta Centrum Analiz Morskich, na każdego zabitego rosyjskiego żołnierza podczas wojny na Ukrainie przypada około 3,5 rannych.* Na podstawie tych danych można przypuszczać, że co najmniej 130 osób mogło opuścić szeregi 22. brygady sił specjalnych GRU w wyniku śmierci lub obrażeń (przynajmniej tymczasowo).