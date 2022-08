Zaskakujące wieści z Białorusi. Wypłynęły plany [RELACJA NA ŻYWO]

"Ten 'żołnierz Donieckiej Republiki Ludowej" mówi, że 'j...rosyjscy spadochroniarze' porzucili ich i nie mają pojęcia, co robić, prosząc o pomoc. Wygląda na to, że nie wiedział, że rosyjska armia zaktualizowała na wiosnę swoje motto na 'Zawsze zostawiamy naszych ludzi w tyle'” - komentuje portal The Kyiv Post załączony do tweeta film.