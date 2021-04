Sprawa Sławomira Nowaka. Zbigniew Ziobro: za to powinien wstydzić się Donald Tusk

Wraca sprawa Sławomira Nowaka. Zbigniew Ziobro odniósł się do zarzutów pod adresem prokuratury. - To kłamstwo - powiedział minister, odnosząc się do tezy, że "śledczy osiedli na laurach". Podczas konferencji odniósł się również do słów Donalda Tuska.

Na zdjęciu Zbigniew Ziobro Źródło: East News