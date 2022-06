Sprawa sędziego Żurka. "Wyrok potwierdzający naganność tzw. reformy"

Naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sędzia Żurek zarzucił władzom Polski naruszenie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu), art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) i art. 10 (wolność wyrażania opinii).