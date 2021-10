Mocny apel sędziego Żurka po wyroku TSUE. "Przestrzegam polski rząd"

W 2018 roku został on przeniesiony z wydziału sądu okręgowego, gdzie dotychczas orzekał, do innego wydziału. Gdy odwołał się od tej decyzji do Krajowej Rady Sądownictwa, postępowanie zostało umorzone. Wtedy Żurek postanowił zaskarżyć uchwałę KRS do Sądu Najwyższego.