Mateusz Morawiecki o wyroku TSUE. "Nie pozwolimy na to"

Premier odniósł się także do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. - Tutaj widać to bardzo wyraźnie, jak na dłoni, że potrzebny był stan wyjątkowy, że nasze działania ochronne są potrzebne, że wszystkie te próby przyciągania migrantów z Iraku, Libii, Maroka, Egiptu i kilku innych krajów są mechanizmem, który ma doprowadzić do chaosu w UE, do kryzysu migracyjnego w UE. Dlatego mamy tutaj absolutnie, bezdyskusyjne poparcie - zarówno Polska, jak i Litwa oraz Łotwa, bo nasze trzy kraje graniczą z Białorusią - wskazał szef polskiego rządu.