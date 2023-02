Spotkanie Blinkena z Wangiem. W tle balon i broń dla Rosji

Wang o "histerycznym" zachowaniu USA

Wcześniej tego dnia Wang oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie międzynarodowych norm poprzez "histeryczne" zachowanie, które doprowadziło do zestrzelenia balonu. - Wysłanie myśliwca do zestrzelenia balona, to dość niewiarygodne i niemal histeryczne - powiedział szef chińskiej dyplomacji.