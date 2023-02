Tak może upaść plan Putina. Amerykański generał nie ma wątpliwości [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Sobota to 360. dzień rosyjskiej inwazji. Generał Ben Hodges, były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie uważa, że ukraińska armia jest w stanie wyzwolić Krym do końca lata. Jego zdaniem, wyrzucenie Rosjan z tego półwyspu to "decydująca część wojny". - Krym ma wartość strategiczną - tłumaczy. Dodaje, że będzie te możliwe, jeśli Zachód dostarczy Ukrainie rzeczy, których potrzebuje, przede wszystkim precyzyjnych pocisków dalekiego zasięgu. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.