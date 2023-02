Afera za aferą. "Nie wybaczą kradzieży na krwi naszych chłopców"

- Zaryzykowałbym nawet takie stwierdzenie: Ukraina jest gotowa na audyt międzynarodowy. Broni nie otrzymujemy w formie finansowej, więc nie ma możliwości, aby ukraińscy urzędnicy na tym robili przekręty. A pomoc finansowa, która trafia do Ukrainy, dotyczy przede wszystkim celów humanitarnych, sektora socjalnego i łatwo to kontrolować. Mój apel do krajów zachodnich jest taki, by wysłali audytorów, żeby zobaczyli, że pracujemy uczciwie. My naprawdę walczymy z korupcją - zapewnia.