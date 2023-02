Wyciekły rosyjskie plany przygotowań do rocznicy wojny. "Coraz bardziej radykalne"

Jak dodaje, rosyjska szkoła od dawna jest wykorzystywana przez aparat siłowy do zakorzeniania tez dezinformacyjnych w środowisku rodzinnym. - Działania te są intensyfikowane wraz z radykalizacją retoryki. Dzieci przygotowywane są nie tylko do tego, by zabijać Ukraińców, lecz by dokonywać linczów na osobach sprzeciwiających się polityce Kremla - zaznacza dr Michał Marek. Nasz rozmówca przypomina, że ten trend znamy chociażby z historii III Rzeszy.