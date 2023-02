Rosja przysposabia dzieci na Z-patriotów. Eksperci biją na alarm

Rosja wychowuje pokolenia Z-patriotów

- To jedna z form działań, która zarówno służy do radykalizacji rosyjskiego społeczeństwa, jak i częściowo jest jej pokłosiem. W tym wypadku młode osoby, uczniowie, wprowadzani są do życia w warunkach wojny - oswajają się ich z realiami służby frontowej. Wpajane są im poglądy i przekazy przygotowujące do wykonywania nawet najbardziej bezwzględnych rozkazów - komentuje dla WP dr Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, ekspert w dziedzinie analiz propagandowych przekazów.