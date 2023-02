Dla Rosjan to gorsze niż wszystkie inne sankcje. Zdrożała wódka, a ceny bimbru szaleją

W Rosji lokalne media piszą o wzroście urzędowych cen wódki oraz akcjach przeciwko producentom samogonu. W Kraju Chabarowskim milicjant, który pojechał na taką akcję, zatrzymał we wsi Kluczewoje 50-letnią kobietę, lokalną zawodową producentkę, a w sąsiedniej miejscowości Nikołajewska 69-letniego bimbrownika. Pół litra samogonu kosztowało u nich 200 rubli (ok. 12,50 zł). Oboje mają zostać przykładnie ukarani, ale jest coś jeszcze... Lokalny portal "Nowosti" zauważa, że ceny bimbru są znacznie wyższe od odnotowanych poprzednio. Normalnie "butelka lepszego, klarownego płynu" kosztowała 150 rubli, czyli (ok. 9 zł).