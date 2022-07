Celują w najczulszy punkt Rosji. Przez Litwę nie przejedzie alkohol i dobra luksusowe

W niedzielę Litwa ogłosiła, że wprowadza w życie kolejny pakiet sankcji nałożonych przez Unię Europejską. Po embargu na wyroby stalowe i cement na liście zakazów znalazły się też artykuły luksusowe i alkohol (wódki, wina, szampany, piwa itd). Zakaz przewozów z terytorium UE do Rosji tych towarów pojawił się w czwartym pakiecie sankcji uzgodnionym jeszcze w marcu. Litwa wdraża to jako pierwszy kraj, w sytuacji gdy do 17 września obowiązuje tzw. okres przejściowy i mogą być realizowane zawarte wcześniej umowy handlowe. Jednak niektóre międzynarodowe firmy same zdecydowały o zaprzestaniu dostaw na rosyjski rynek.