Eksterytorialna autostrada po przesmyku suwalskim. Gubernator Kaliningradu rzucił taki pomysł na poważnie

Trwa litewska blokada przewozu towarów do Obwodu Kaliningradzkiego, tymczasem gubernator regionu Anton Alichanow oprócz gróźb o gospodarczym unicestwieniu Litwy przedstawia pomysły na rozwiązanie problemu. Najnowszy to budowa specjalnej linii kolejowej i autostrady biegnącej po terytorium Litwy przy przesmyku suwalskim. "No bo dlaczego nie?" - rzucił w rozmowie z Ria Novostii.