Gubernator Kaliningradu apeluje do Rosjan. "Przyjeżdżajcie, mamy wszystko oprócz cementu"

W swojej ostatniej wypowiedzi gubernator nawiązuje do masowego wykupu cementu i innych materiałów budowlanych z kaliningradzkich sklepów, który miał miejsce tuż po wprowadzeniu czerwcowej blokady. Władze obwodu nie widzą jednak podstaw do tego, by wpadać w panikę. Alichanow podzielił się zdaniem, które wypowiadają lokalni restauratorzy i hotelarze, gdy są pytani o to, "jak się mają sprawy w Kaliningradzie w związku z tą blokadą?" - Cóż, jeśli nie potrzebujesz cementu, to przyjedź, wszystko inne mamy - żartował, cytując wypowiedzi w rozmowie z prokremlowską agencją informacyjną RIA Nowosti.