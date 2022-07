Blokada tranzytu do Kaliningradu to mało. Litwa zabiera się za drugiego sąsiada

To nie koniec niesnasek. Białoruskim kolejom przejdzie koło nosa zysk z tranzytu towarów pomiędzy państwami bałtyckimi a Ukrainą. Jeszcze pod koniec kwietnia litewski przewoźnik kolejowy LTG Cargo poinformował, iż powiódł się projekt wytyczenia nowej trasy z Kowna do Ukrainy omijającej Białoruś. Szlak wiedzie przez Polskę i przebiega po szynach o europejskim, a nie rosyjskim rozstawie. Litwini zapewniają, że po pierwszym transporcie organizują przewozy we współpracy z kolejami ukraińskimi i potencjalnymi klientami w Ukrainie, którzy eksportują swoje towary na rynki zachodnie.