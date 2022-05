Szaleństwo Łukaszenki. Tworzy nowe oddziały, mające odeprzeć rzekomy atak Polski

Aleksandr Łukaszenka powołuje pod broń nowy rodzaj sił zbrojnych - obronę terytorialną, złożoną z rezerwistów i byłych białoruskich zawodowych wojskowych. Jednak nie po to, aby na wypadek wylania Bugu układać worki z piaskiem. - Białoruska propaganda cały czas przekonuje społeczeństwo, że największe zagrożenie to Zachód i Polska, która szykuje się do inwazji - alarmuje Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce.