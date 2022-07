Kawior i wódka objęte sankcjami. Putin i Łukaszenka rozmawiają o sytuacji wokół Kaliningradu

Spór o Kaliningrad wybuchł w połowie czerwca. Wtedy to Litwa zdecydowała o wstrzymaniu transportu części produktów przez swoje terytorium. Wilno uznało wtedy, że jest to niezbędny krok mający zapewnić dostosowanie się do unijnych sankcji wobec Rosji. Ograniczenia nałożone zostały w związku z inwazją na Ukrainę.