Zły znak dla NATO. Litwa nie pomieści więcej żołnierzy

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda potwierdził, że jego kraj nie ma tak rozbudowanej infrastruktury, by pomieścić więcej żołnierzy NATO. Potrzebny jest szereg inwestycji, a to wymaga czasu. To zły znak dla Sojuszu i Wilna, które w ostatnich dniach stało się kolejnym celem Moskwy.