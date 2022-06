Broń jądrowa w Białorusi? Tak Putin z Łukaszenką grają przed szczytem NATO. "Zachód musi zareagować"

Prawdopodobnie za jakiś czas do Białorusi trafi broń jądrowa z Rosji. - Nie mam wątpliwości, że tak się stanie. Łukaszenka o tym marzy, traktuje broń jądrową jak bogactwo, którego nie powinno się pozbywać – mówi Wirtualnej Polsce były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. Gen. Waldemar Skrzypczak twierdzi przeciwnie: że do Białorusi trafią Iskandery, ale bez broni jądrowej. - To rozgrywka Łukaszenki, ale on jest tylko pionkiem - mówi nam były dowódca wojsk lądowych.