Przesmyk suwalski. "W tym przypadku nie będzie mowy o neutralności Białorusi"

Gdyby przesmyk suwalski stał się areną działań wojennych, oznacza to bezwzględnie wciągnięcie Białorusi w konflikt. A tu już stalowy płot na granicy z Polską tego nie zatrzyma. Choć Łukaszenka od początku wybuchu wojny próbuje lawirować i nie dać się wciągnąć w konflikt, to de facto Białoruś już uczestniczy w konflikcie z Ukrainą, umożliwiając wysyłanie rosyjskich wojsk z jej terenu. W kwestii przesmyku suwalskiego Putin również by go przekonał. W przypadku konfliktu Zachód nie postrzegałby Białorusi jako państwa neutralnego. To przesmyk suwalski tworzy neutralność Białorusi.