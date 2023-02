Ukraina stawia na mobilizację. "Wojna potrwa bardzo długo, straty będą rosły"

- Już wcześniej prowadzono wyliczenia wszystkich rezerwistów, którzy są dostępni i mogą trafić na front. To nie jest mobilizacja podobna do tej w Rosji, gdzie pod przymusem ścigano "mobików". Jest co prawda nabór chętnych do służby prowadzony przez Gwardię Narodową, są przyjęcia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Ale nie są to jakieś specjalne rekrutacje, których by nie było wcześniej – ujawnia prof. Anatolij Romaniuk.