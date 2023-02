Macron ostrzega przed "zmiażdżeniem Rosji"

Na słowa dotyczące upokorzenia zareagowała Ukraina. "Wezwania do unikania upokorzenia Rosji mogą jedynie upokorzyć Francję i każdy inny kraj, który by tego zażądał. Bo to Rosja się poniża. Lepiej skupmy się wszyscy na tym, jak postawić Rosję na swoim miejscu. To przyniesie pokój i ocali życie" - napisał szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.