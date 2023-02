Amerykanie znaleźli "znaczącą" część zestrzelonego chińskiego balonu

Chiński balon sprawdzą agenci federalni

Jak przekazują amerykańskie media, statki ratownicze, których zadaniem było podniesienie i odłowienie obiektu zaczęły pracę już w piątek 10 lutego. Załogom marynarzy udało się odłowić szczątki balonu, jak również wszystkie ważne czujniki i elektronikę. Według doniesień CNN, wyłowione elementy ważą około 2 tys. funtów (ok. 907 kg) i mają wielkość trzech szkolnych autobusów. Wrak chińskiego balonu ma być teraz przetransportowany do bazy ekspedycyjnej Joint Expeditionary Base Little Creek w stanie Wirginia i zbadany przez agentów federalnych.