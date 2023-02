USA-Chiny: jeden balon zestrzelony. Na horyzoncie widać armadę nowych

Państwo Putina stwarza zagrożenie dla wschodniej flanki NATO, destabilizuje ład międzynarodowy i próbuje korumpować rozwinięte, zachodnie demokracje. Równocześnie jest dziś zdecydowanie zbyt słabe, by móc walczyć ze Stanami o to, kto zdefiniuje to, jak będzie wyglądał XXI wiek, a przynajmniej jego najbliższe dekady. To Chiny mają dziś takie ambicje, a jak twierdzi część ekspertów także potencjał – gospodarczy, ludnościowy, wojskowy, w najmniejszym stopniu technologiczny – by móc myśleć poważnie o ich realizacji.