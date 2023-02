Amerykanie zestrzelili UFO? Pentagon i Biały Dom wyśmiewają spiskowe teorie

- Chcę mieć pewność, że to wiecie. Nic nie wskazuje w tej historii na kosmitów, ani aktywność pozaziemską - mówiła Jean-Pierre podczas poniedziałkowej konferencji w Białym Domu, na co zebrani dziennikarze zareagowali śmiechem. - Chcę mieć pewność, że ta wiadomość dotrze do obywateli - podkreśliła. - To dla nas ważne, bo dużo o tym się mówi... Dodam tylko, że byłam fanką filmu "E.T" - zażartowała, na co z sali - znów w atmosferze żartów - padło pytanie od jednego z dziennikarzy: "A gdyby tak było, powiedziałaby pani nam o tym?".