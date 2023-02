F-22 w akcji. Kanada potwierdza zestrzelenie kolejnego obiektu

Nie wiadomo dotąd, do kogo należał obiekt, ale jak mówił Kirby, był on znacznie mniejszy, niż chiński balon szpiegowski zestrzelony w ubiegłym tygodniu. - Był mniej więcej wielkości małego samochodu - stwierdził Kirby. Przypomnijmy, że wielkość chińskiego balonu porównywano do rozmiaru trzech autobusów.