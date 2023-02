Afera z balonami szpiegowskimi. USA odrzucają oskarżenia Chin

- To nie jest tak, że komunikacja między nami i ChRL została zerwana. Co prawda ChRL odmówiła kontaktu między wojskami obu krajów, co jest niefortunne, ale wciąż mamy możliwości bezpośredniej komunikacji z Chińczykami i to zrobiliśmy. W prywatnych okolicznościach poruszyliśmy kwestię balonu szpiegowskiego nad naszym terytorium - oświadczył Kirby w telewizji MSNBC.