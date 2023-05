Spięcie na konferencji prezesa PiS. Kaczyński zwrócił się do dziennikarza TVN24

W ocenie wojskowych, z którymi rozmawiała WP, sposób działania szefa MON był nieodpowiedni. - To, jak postąpił minister Mariusz Błaszczak, jest skandaliczne. Nie chce mi się wierzyć, że dowódca operacyjny miesiąc po incydencie w Przewodowie, nie poinformowałby swoich przełożonych o zdarzeniu. Kiedy minister obrony narodowej nie wiedział o incydencie? Pięć, dziesięć, piętnaście minut po tym, jak rakieta wleciała na terytorium Polski? To kuriozalne. Wygląda na to, że minister szuka kozła ofiarnego - oceniał płk Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.