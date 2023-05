"Trasa dotrzymanego słowa". Prezes PiS inauguruje akcję

- Stoimy obok ogrodzenia, które zabezpiecza znaczną część naszej wschodniej granicy, a szczególnie ten najbardziej niebezpieczny odcinek, białoruski. (...) To wszystko łączy w ten sposób, aby ta granica była bardzo trudna do przekroczenia. To pozwoliło na zatrzymanie tej ofensywy Łukaszenki, Putina, przeciwko Polsce - mówił Kaczyński.