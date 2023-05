"GW": Janusz Cieszyński "jedynką" PiS we Wrocławiu. Ciągnie się za nim afera respiratorowa

Sprawą zakupu sprzętu przez resort zdrowia zajęła się Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy doszli do wniosku, że Cieszyński mógł popełnić przestępstwo z art. 296 par. 3 kodeksu karnego, czyli wyrządził szkodę w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności.