Prokuratura bije rekord w sprawie Cieszyńskiego. "Czy w państwie PiS są święte krowy?"

"Czy w państwie PiS są święte krowy?"

- Wzywamy Zbigniewa Ziobrę do wyjaśnienia zaniechań i bezczynności prokuratury - apeluje Szczerba. I dalej: - Złożyliśmy z posłem Jońskim wniosek o objęcie osobistego nadzoru przez prokuratora generalnego nad tym śledztwem i doprowadzenie go do końca.