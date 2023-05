Nawet Kaczyński czekał krócej. W sprawie Cieszyńskiego prokuratura bije rekord

Firma Izdebskiego nigdy nie wywiązała się z zamówienia, a sam handlarz bronią uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do Albanii, gdzie zmarł w tajemniczych okolicznościach. Państwo do dziś próbuje odzyskać pieniądze utopione w umowie podpisanej ponad trzy lata temu przez Janusza Cieszyńskiego. Ale on sam nie poniósł żadnych konsekwencji.