Zaskakujący sondaż CBOS. PiS liczył na coś innego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński 14 maja ogłosił wzrost świadczenia 500 plus do 800 złotych. Najnowszy sondaż CBOS był przeprowadzany od 8 do 18 maja, więc część ankietowanych już o sztandarowej propozycji PiS na wybory wiedziała. Tymczasem z sondażu CBOS wynika, że nie dość że partii rządzącej poparcie nie wzrosło, to nawet zmalało w porównaniu do poprzedniego badania tej pracowni.