"Nagroda" za aferę z respiratorami. Trafił do zarządu spółki-córki Orlenu

Po aferze z respiratorami z AW pożegnał się również Maciej Romanów. Odnaleźliśmy go w zarządzie spółki Unipetrol w Czechach. To należący w 100 proc. do PKN Orlen czeski holding rafineryjny. Co ciekawe - w trakcie pandemii Orlen też robił interesy z rekomendowaną przez Agencję Wywiadu spółką handlarza bronią - na stacjach koncernu można było kupić maseczki sprowadzane z Chin przez E&K.