Skremowany i ścigany. Zagadka handlarza od respiratorów

Oficjalnie Andrzej Izdebski, który dostarczył za ok. 200 mln zł respiratory nienadające się do użytku w szpitalach, nie żyje od czerwca ubiegłego roku. To wtedy poinformowano o znalezieniu w mieszkaniu w Tiranie - stolicy Albanii, jego ciała. Zwłoki zostały sprowadzone do Polski i skremowane.