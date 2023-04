Specnaz zdziesiątkowany. Odbudowa zajmie Rosji długie lata

To zmieniło dynamikę wojny

Specnaz to najlepiej wyszkolone jednostki w rosyjskim wojsku. Zazwyczaj wykonują tajne, ryzykowne misje. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę wysocy rangą rosyjscy dowódcy wojskowi zerwali jednak z tą tradycją. Zaangażowali jednostki specjalne do bezpośrednich walk na froncie, gdyż byli sceptyczni co do umiejętności zwykłych oddziałów.