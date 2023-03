Prowokacja Putina na granicy. "Chce mieć wolną rękę w mobilizacji Rosjan"

Zdaniem naszego rozmówcy zaostrzenie przepisów spowoduje, że Rosjanie zostaną pozbawieni praw, a Kreml będzie całkowicie dyktować im, co mają robić. - Putin będzie wmawiał, że to terroryści atakują Rosję ramię w ramię z NATO. Po to już wprowadził przy granicy stan wyjątkowy i nakazał budować schrony i okopy, po to instalował na dachach w Moskwie systemy artylerii rakietowej Pancyr i uruchamiał alarmy przeciwlotnicze w Rosji. A teraz urządził prowokację w rejonie Briańska. Ma to wywołać poczucie, że Rosja jest atakowana i musi się bronić. To oznacza, że na Kremlu musi być krucho, a Putin i dowódcy nie wiedzą, co dalej robić - uważa płk Matysiak.