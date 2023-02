Ta broń pomoże Ukrainie. Generał ujawnia szczegóły ws. produkcji granatnika

- To nie jest tylko problem Polski, ale i całej Europy. Moce produkcyjne obecnie już nie wystarczają. Druga sprawa, że w Europie, we wcześniejszych latach, była tendencja do zamykania zakładów produkcyjnych. Wszystko co wydawało się wtedy być zbędne – likwidowano. I nawet jeśli teraz są państwa, które mają "uśpione" linie technologiczne, to nie ma ludzi do ich obsługi. Żeby dopuścić ich do fabryki prochu, muszą najpierw przejść półroczne szkolenie – komentuje ekspert.